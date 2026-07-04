ВС РФ за сутки нанесли поражение объектам энергетическим объектам ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.
- Поражены места производства и хранения дронов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства и хранения дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах", - говорится в сообщении Минобороны России.
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22 июня 2022, 17:18