ВС РФ за сутки нанесли поражение объектам энергетическим объектам ВСУ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства и хранения дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах", - говорится в сообщении Минобороны России.