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Возинья стал рекордсменом среди вратарей по числу подписчиков в соцсетях - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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07:48 04.07.2026 (обновлено: 07:49 04.07.2026)
Возинья стал рекордсменом среди вратарей по числу подписчиков в соцсетях

Возинья стал рекордсменом среди действующих вратарей по подписчикам в соцсетях

© REUTERS / BRETT DAVISГолкипер сборной Кабо-Верде Возинья
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья стал рекордсменом среди действующих вратарей по количеству подписчиков в Instagram*.
  • Количество подписчиков Возиньи достигло 19,8 миллиона после матча ЧМ с Аргентиной.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья обошел голкипера мадридского "Реала" и команды Бельгии Тибо Куртуа по количеству подписчиков в Instagram* и стал рекордсменом по данному показателю среди действующих вратарей.
В ночь на субботу команда Кабо-Верде проиграла сборной Аргентины в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 2:3 (в дополнительное время) и завершила выступление на турнире. Возинья отразил восемь ударов по воротам.
После матча количество подписчиков вратаря достигло отметки в 19,8 миллиона, на счету прежнего рекордсмена Куртуа 18 млн. До начала турнира аккаунт Возиньи насчитывал 50 тысяч подписчиков. Резкий рост начался после того, как Возинья сумел не пропустить в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против действующих чемпионов Европы испанцев (0:0).
Если брать в расчет завершивших карьеру вратарей, то Возинья занимает второе место по числу подписчиков, уступая только экс-голкиперу сборной Испании и мадридского "Реала" Икеру Касильясу (20,4 млн).
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