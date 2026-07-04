Возинья стал рекордсменом среди вратарей по числу подписчиков в соцсетях

Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья стал рекордсменом среди действующих вратарей по количеству подписчиков в Instagram*.

Количество подписчиков Возиньи достигло 19,8 миллиона после матча ЧМ с Аргентиной.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья обошел голкипера мадридского "Реала" и команды Бельгии Тибо Куртуа по количеству подписчиков в Instagram* и стал рекордсменом по данному показателю среди действующих вратарей.

В ночь на субботу команда Кабо-Верде проиграла сборной Аргентины в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 2:3 (в дополнительное время) и завершила выступление на турнире. Возинья отразил восемь ударов по воротам.

После матча количество подписчиков вратаря достигло отметки в 19,8 миллиона, на счету прежнего рекордсмена Куртуа 18 млн. До начала турнира аккаунт Возиньи насчитывал 50 тысяч подписчиков. Резкий рост начался после того, как Возинья сумел не пропустить в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против действующих чемпионов Европы испанцев (0:0).

Если брать в расчет завершивших карьеру вратарей, то Возинья занимает второе место по числу подписчиков, уступая только экс-голкиперу сборной Испании и мадридского "Реала" Икеру Касильясу (20,4 млн).