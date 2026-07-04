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В России ужесточили требования к производителям дистиллятов виски - РИА Новости, 04.07.2026
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18:21 04.07.2026
В России ужесточили требования к производителям дистиллятов виски

Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям дистиллятов виски

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям дистиллятов виски.
  • С 1 ноября 2026 года производители висковых дистиллятов должны будут соответствовать повышенным лицензионным требованиям, включая минимальный размер уставного капитала в 100 миллионов рублей.
  • Организации должны будут уведомлять Росалкогольтабакконтроль о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, об изменениях в руководстве и об отсутствии среди них лиц с неудовлетворительной репутацией.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям дистиллятов виски в целях недопущения на рынок недобросовестных участников, борьбы с нелегальным производством и повышения качества выпускаемой продукции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ распространяет с 1 ноября 2026 года на организации, занимающиеся производством, хранением и поставками висковых дистиллятов, и соискателей лицензий на данную деятельность повышенные лицензионные требования, которые сейчас установлены для производителей этилового спирта и спиртных напитков.
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Речь идет о требованиях к минимальному размеру уставного капитала (уставному фонду) организации (100 миллионов рублей) и запрете снижения стоимости чистых активов ниже этого размера. Также эти организации должны будут уведомлять Росалкогольтабакконтроль о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, об изменениях в руководстве и об отсутствии среди них лиц с неудовлетворительной репутацией.
При этом для производителей висковых дистиллятов, занимающихся этой деятельностью по состоянию на 1 ноября 2026 года, предусмотрен переходный период для применения требований к чистым активам. Снижение их стоимости ниже 100 миллионов рублей с 1 марта 2028 года повлечет запрет на производство этилового спирта и станет основанием для аннулирования лицензии.
Кроме того, с 1 ноября 2026 года производство спиртосодержащей продукции будут вправе осуществлять только организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде сроком от одного года производственные и складские помещения, соответствующие требованиям регулирующего органа.
Отмечается существенный рост объемов производства висковых дистиллятов в последнее время. По данным Росалкогольтабакконтроля, объем их производства в 2022 году составил 888,8 тысячи декалитров, в 2023 году – 911 тысяч, в 2024 году – почти 1,5 миллиона декалитров, а в 2025 году – 2,16 миллиона декалитров.
Эти показатели могут свидетельствовать о том, что при ужесточении с 2024 года требований к производителям этилового спирта происходит переток в производство вискового дистиллята. При этом сохранение действующих гибких требований к выдержке вискового дистиллята влечет риски производства некачественной продукции, отмечали авторы инициативы.
Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
При этом производителям висковых дистиллятов дается 60 дней для информирования Росалкогольтабакконтроля о персональном составе их органов управления, руководителе и главбухе. Должны быть предоставлены и сведения о юрлицах, которые входят в одну группу с такими производителями или аффилированы с ними в течение последних пяти лет, а также имеют преобладающее участие в их уставных капиталах.
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