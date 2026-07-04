Ветеран СВО с Алтая помог собрать деньги на генераторы для бойцов

БАРНАУЛ, 4 июл – РИА Новости. Ветеран СВО из Республики Алтай Ихтиер Мардиев помог собрать деньги на генераторы для бойцов, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Ветеран боевых действий СВО организовал сбор и передал через Народный фронт Республики Алтай генераторы бойцам. Ихтиер Мардиев на СВО служил с первых дней, входил в состав доблестной 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вырос он в приемной семье, где было 11 детей. Во время службы его позывной был Радио. Сегодня работает зампредседателя комитета государственного собрания Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите.
"О нем говорят, как о сильном и мужественном человеке… В очередной раз откликнулся на просьбу бойцов: на средства "МПК Групп" - руководитель Подгорный Алексей Викторович - были закуплены три инверторных генератора. Через Народный фронт региона Ихтиер Мардиев их передал для отправки на передовую", - говорится в сообщении.