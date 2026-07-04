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В партии Орбана назвали поправку Мадьяра началом автократии - РИА Новости, 04.07.2026
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20:57 04.07.2026
В партии Орбана назвали поправку Мадьяра началом автократии

Гуйяш: поправка Мадьяра к конституции означает конец конституционной демократии

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель фракции "Фидес" в парламенте Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что внесенная Мадьяром поправка к конституции означает конец конституционной демократии и начало автократии в стране.
  • Премьер призывал президента, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая.
  • Однако президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока.
БУДАПЕШТ, 4 июл - РИА Новости. Проект поправки к конституции Венгрии, внесенный премьер-министром Петером Мадьяром и предусматривающий отставку президента и ограничение депутатских сроков, означает конец конституционной демократии и начало автократии в стране, заявил председатель фракции "Фидес" в парламенте Венгрии Гергей Гуйяш.
Мадьяр в субботу заявил, что внес в парламент Венгрии в субботу проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает, в числе прочего, отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
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"Внесенная поправка к конституции означает конец конституционной демократии и начало автократии в Венгрии. По политическим мотивам отстраняют от должности президента, который законно исполняет свои конституционные полномочия. Обезглавливают Конституционный суд. Ограничивают демократические выборы: более половины нынешних оппозиционных депутатов в Венгрии больше не смогут избираться", - написал Гуйяш в соцсети Facebook*.

По его словам, если так можно поступить с главой государства, Конституционным судом и парламентской оппозицией, "значит, отныне в Венгрии можно сделать что угодно и с кем угодно".
Гуйяш отметил, что партия "Фидес", которая четыре срока подряд располагала двумя третями голосов в парламенте, не занималась смещением руководства страны и "не пыталась исключить оппозицию из демократической политической конкуренции".
"Это уже не нарушение принципов правового государства - это его конец", - заявил он, добавив, что депутаты от "Фидес" будут обсуждать "возможные меры реагирования на возникший конституционный кризис".
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Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. Мадьяр заявил, что инициирует поправки в конституцию, чтобы сместить президента. По его словам, с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а еще до этого в Венгрии появится новый президент.
Проект поправки в конституцию также предполагает ограничение срока нахождения на должности депутата парламента 12 годами, которое коснется депутатов следующих созывов, изменение порядка назначения и отзыва председателя Верховного суда, Конституционного суда и главы Национального судебного управления, создание Национального управления по возвращению и защите активов и ряд других мер.
Венгерские эксперты по аналогии с законом "имени Орбана" о запрете занимать пост премьера дольше восьми лет называют поправку об ограничении депутатских сроков законопроектом "имени "Фидес", поскольку он не позволит многим депутатам от партии экс-премьера Виктора Орбана баллотироваться в следующем цикле. В настоящее время ограничений по времени пребывания на должности депутата парламента Венгрии нет. Например, Орбан и некоторые его однопартийцы был депутатами парламента 36 лет с 1990 года.
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