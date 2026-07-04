В Вашингтоне отменили парад в честь Дня независимости

Краткий пересказ от РИА ИИ В Вашингтоне отменили дневной парад в честь Дня независимости США.

Причина отмены парада — предупреждение об экстремальной жаре выше 43 градусов.

ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Дневной парад в честь Дня независимости США отменили в Вашингтоне из-за жары, сообщают власти.

"Парад в центре Вашингтона в честь Дня независимости отменен из-за предупреждения об экстремальной жаре", - сообщили власти города.

Мероприятие должно было начаться в 10.30 по местному времени (17.30 мск). Власти предупредили о жаре выше 43 градусов.

Соединенные Штаты отмечают 250-летие своего основания, годовщина которого традиционно празднуется 4 июля - в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии

Ряд торжественных мероприятий планируется в Вашингтоне вечером. С речью выступит президент США Дональд Трамп, а затем покажут салют.

Ранее другие города восточного побережья отменили дневные мероприятия. Филадельфия сообщила об отмене парада. Городе Миддлтаун, штат Коннектикут, перенес мероприятие на сентябрь, а в ряде других городов в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд, Вирджиния и Пенсильвания часть мероприятий отменили или перенесли из-за жары.