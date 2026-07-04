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В Вашингтоне отменили парад в честь Дня независимости - РИА Новости, 04.07.2026
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17:29 04.07.2026
В Вашингтоне отменили парад в честь Дня независимости

В Вашингтоне отменили парад в честь Дня независимости из-за жары

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США в Вашингтоне
Государственный флаг США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Государственный флаг США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Вашингтоне отменили дневной парад в честь Дня независимости США.
  • Причина отмены парада — предупреждение об экстремальной жаре выше 43 градусов.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Дневной парад в честь Дня независимости США отменили в Вашингтоне из-за жары, сообщают власти.
"Парад в центре Вашингтона в честь Дня независимости отменен из-за предупреждения об экстремальной жаре", - сообщили власти города.
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Мероприятие должно было начаться в 10.30 по местному времени (17.30 мск). Власти предупредили о жаре выше 43 градусов.
Соединенные Штаты отмечают 250-летие своего основания, годовщина которого традиционно празднуется 4 июля - в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии.
Ряд торжественных мероприятий планируется в Вашингтоне вечером. С речью выступит президент США Дональд Трамп, а затем покажут салют.
Ранее другие города восточного побережья отменили дневные мероприятия. Филадельфия сообщила об отмене парада. Городе Миддлтаун, штат Коннектикут, перенес мероприятие на сентябрь, а в ряде других городов в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд, Вирджиния и Пенсильвания часть мероприятий отменили или перенесли из-за жары.
В Бостоне организаторы перенесли открытие праздничных мероприятий в субботу с полудня (19.00 мск) на 16.00 (23.00 мск).
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