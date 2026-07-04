В Варшаве проходит марш памяти жертв Волынской резни

Краткий пересказ от РИА ИИ Несколько тысяч человек собрались в центре Варшавы, чтобы почтить память жертв Волынской резни, совершенной украинскими националистами.

В шествии приняли участие активисты различных движений правого толка.

В преддверии Дня памяти жертв геноцида запланированы и другие подобные акции.

В последнее время отношения между Польшей и Украиной ухудшились из-за героизации Киевом главарей нацистов.

ВАРШАВА, 4 июл — РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались на площади Трех Крестов в центре Варшавы, чтобы почтить память жертв Волынской резни, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы помним Волынь и жертв украинцев! Не дадим жизни бандеровцам", — скандируют они.

Среди участников — активисты различных движений правого толка. Вместе они двинулись маршем в сторону Могилы Неизвестного Солдата на площади Пилсудского. В ближайшие дни в различных регионах запланированы и другие подобные акции.

Вопрос трактовки Волынской резни — самый сложный в отношениях между Украиной Польшей . Последняя 11 июля отмечает День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. За несколько лет она с трудом получила разрешение на эксгумацию жертв в двух местах на территории Украины.

В очередной раз отношения между странами обострились из-за продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников. Так, в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН * Андрея Мельника в Киевской области и присвоил наименование "Имени героев УПА *" подразделению ВСУ.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла, которым того в 2023 году наградил его предшественник Анджей Дуда.

В годы Великой Отечественной войны УПА* воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. Помимо Волынской резни, на счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе зверски убиты были и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.