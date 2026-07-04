В Варшаве проходит марш памяти жертв Волынской резни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько тысяч человек собрались в центре Варшавы, чтобы почтить память жертв Волынской резни, совершенной украинскими националистами.
- В шествии приняли участие активисты различных движений правого толка.
- В преддверии Дня памяти жертв геноцида запланированы и другие подобные акции.
- В последнее время отношения между Польшей и Украиной ухудшились из-за героизации Киевом главарей нацистов.
ВАРШАВА, 4 июл — РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались на площади Трех Крестов в центре Варшавы, чтобы почтить память жертв Волынской резни, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы помним Волынь и жертв украинцев! Не дадим жизни бандеровцам", — скандируют они.
Среди участников — активисты различных движений правого толка. Вместе они двинулись маршем в сторону Могилы Неизвестного Солдата на площади Пилсудского. В ближайшие дни в различных регионах запланированы и другие подобные акции.
В очередной раз отношения между странами обострились из-за продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников. Так, в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН* Андрея Мельника в Киевской области и присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла, которым того в 2023 году наградил его предшественник Анджей Дуда.
В годы Великой Отечественной войны УПА* воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. Помимо Волынской резни, на счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе зверски убиты были и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.