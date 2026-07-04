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В Красноярском крае опрокинулись вагоны грузового поезда - РИА Новости, 04.07.2026
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20:46 04.07.2026
В Красноярском крае опрокинулись вагоны грузового поезда

В Красноярском крае на железной дороге опрокинулись 12 вагонов грузового поезда

© iStock.com / Grand WarszawskiЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© iStock.com / Grand Warszawski
Железнодорожные пути . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На перегоне Путевой пост 570 км — Кошурниково Красноярской железной дороги произошел сход 12 пустых вагонов грузового поезда.
  • Повреждена опора контактной сети, угрозы экологии и пострадавших нет.
  • Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда, возможны задержки пассажирских поездов.
КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Двенадцать пустых вагонов грузового поезда сошли на перегоне участка Путевой пост на юге Красноярского края, пострадавших, а также угрозы экологии нет, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).
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"Четвертого июля в 15.40 (11.40 мск - ред.) на однопутном перегоне Путевой пост 570 км – Кошурниково Красноярской железной дороги произошел сход 12 порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, повреждена опора контактной сети. Для ликвидации последствий схода направлены три восстановительных поезда.
Отмечается, что возможны задержки пассажирских поездов сообщением АбаканКрасноярск и Красноярск — Абакан.
Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Красноярской железной дороге работает оперативный штаб. Причина произошедшего выясняется.
По данному факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
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