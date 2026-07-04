В Красноярском крае опрокинулись вагоны грузового поезда

КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Двенадцать пустых вагонов грузового поезда сошли на перегоне участка Путевой пост на юге Красноярского края, пострадавших, а также угрозы экологии нет, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).