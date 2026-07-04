Двум поколениям украинцев навязали ненависть к русским, заявил Михалков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что на Украине воспитаны два поколения людей, которые не верят в единство с Россией.
- Никита Михалков принял участие в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Два поколения людей, которые не верят в единство с Россией, воспитали на Украине, заявил народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.
"Сегодня воспитаны два поколения людей на территории Украины, которые никогда не поймут и не поверят, что мы один народ. Никогда. Только через кровь", - заявил он журналистам.
Михалков констатировал, что все это вылилось в воссоединение Крыма и Донбасса с Россией, необходимость "борьбы за территории" и защиту жизней граждан.
Все российские мужчины должны отслужить в армии, заявил Михалков
23 октября 2025, 21:06