Двум поколениям украинцев навязали ненависть к русским, заявил Михалков

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Два поколения людей, которые не верят в единство с Россией, воспитали на Украине, заявил народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.

"Сегодня воспитаны два поколения людей на территории Украины, которые никогда не поймут и не поверят, что мы один народ. Никогда. Только через кровь", - заявил он журналистам.