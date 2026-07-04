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Двум поколениям украинцев навязали ненависть к русским, заявил Михалков - РИА Новости, 05.07.2026
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23:53 04.07.2026 (обновлено: 02:54 05.07.2026)
Двум поколениям украинцев навязали ненависть к русским, заявил Михалков

Михалков: на Украине воспитали 2 поколения, которые не верят в единство с РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что на Украине воспитаны два поколения людей, которые не верят в единство с Россией.
  • Никита Михалков принял участие в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Два поколения людей, которые не верят в единство с Россией, воспитали на Украине, заявил народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.
Михалков принял участие в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи". Фестиваль открылся в субботу в концертно-зрелищном центре "Миллениум" в Ярославле, он продлится до 7 июля.
"Сегодня воспитаны два поколения людей на территории Украины, которые никогда не поймут и не поверят, что мы один народ. Никогда. Только через кровь", - заявил он журналистам.
Михалков констатировал, что все это вылилось в воссоединение Крыма и Донбасса с Россией, необходимость "борьбы за территории" и защиту жизней граждан.
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В миреУкраинаРоссияРСФСРНикита Михалков
 
 
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