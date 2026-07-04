В Италии рассказали, почему Киев будет отрицать потерю Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани считает, что западные СМИ и политики будут замалчивать поражение ВСУ в Константиновке.

Гайани полагает, что Украина будет отрицать потерю города, чтобы не лишиться поставок вооружений и финансовой помощи на саммите НАТО.

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Западные СМИ и политики будут замалчивать поражение ВСУ в Константиновке, а Украина будет отрицать потерю города накануне саммита НАТО, чтобы не лишиться поставок вооружений и финансовой помощи, поделился мнением с РИА Новости главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу сообщил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. В свою очередь, командир 4-й бригады "Южной" группировки Антон Грунис докладывал Путину, что в Константиновке завершаются поиски и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ в строениях и подвалах.

"Украинцы будут отрицать падение города, потому что приближается саммит НАТО, где они должны просить у альянса новое оружие и новые деньги, тогда как факты показывают, что город пал", - сказал Гайани.

По его словам, подобная информационная линия соответствует украинской стратегии, при которой населенные пункты продолжают считаться удерживаемыми до тех пор, пока в них остаются отдельные военнослужащие, несмотря на фактическую утрату контроля над городом.

"Это поражение повлияет на саммит НАТО в Анкаре, поэтому я ожидаю, что газеты и европейские политики ни в коем случае не будут говорить о падении Константиновки", - заявил аналитик Гайани.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля. В турецкую столицу ожидается прибытие лидеров государств - членов альянса, включая президента США Дональда Трампа. В преддверии встречи в городе введены повышенные меры безопасности и усилена охрана объектов, связанных с проведением саммита.