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В Италии рассказали, почему Киев будет отрицать потерю Константиновки - РИА Новости, 04.07.2026
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21:44 04.07.2026
В Италии рассказали, почему Киев будет отрицать потерю Константиновки

Гайани: Киев будет отрицать потерю Константиновки, чтобы не лишиться вооружений

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани считает, что западные СМИ и политики будут замалчивать поражение ВСУ в Константиновке.
  • Гайани полагает, что Украина будет отрицать потерю города, чтобы не лишиться поставок вооружений и финансовой помощи на саммите НАТО.
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Западные СМИ и политики будут замалчивать поражение ВСУ в Константиновке, а Украина будет отрицать потерю города накануне саммита НАТО, чтобы не лишиться поставок вооружений и финансовой помощи, поделился мнением с РИА Новости главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу сообщил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. В свою очередь, командир 4-й бригады "Южной" группировки Антон Грунис докладывал Путину, что в Константиновке завершаются поиски и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ в строениях и подвалах.
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"Украинцы будут отрицать падение города, потому что приближается саммит НАТО, где они должны просить у альянса новое оружие и новые деньги, тогда как факты показывают, что город пал", - сказал Гайани.
По его словам, подобная информационная линия соответствует украинской стратегии, при которой населенные пункты продолжают считаться удерживаемыми до тех пор, пока в них остаются отдельные военнослужащие, несмотря на фактическую утрату контроля над городом.
"Это поражение повлияет на саммит НАТО в Анкаре, поэтому я ожидаю, что газеты и европейские политики ни в коем случае не будут говорить о падении Константиновки", - заявил аналитик Гайани.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля. В турецкую столицу ожидается прибытие лидеров государств - членов альянса, включая президента США Дональда Трампа. В преддверии встречи в городе введены повышенные меры безопасности и усилена охрана объектов, связанных с проведением саммита.
Константиновка под контролем ВСУ была логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
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