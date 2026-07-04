Население Украины ежегодно сокращается на 800 тысяч человек, заявил эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Население Украины ежегодно сокращается на 800 тысяч человек.

Из них около 500 тысяч человек — это чистая миграция, а около 250 тысяч — из-за превышения смертности над рождаемостью.

Тенденция сокращения населения приводит к снижению покупательной способности и стагнации бизнеса и банковской сферы.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Население Украины ежегодно сокращается на 800 тысяч человек, что бьет по бизнесу и покупательной способности людей, сообщил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Население сокращается, мы теряем ежегодно где-то 800 тысяч человек. Пятьсот тысяч – это чистая миграция, разница между вернувшимися и уехавшими. И где-то 250 тысяч - из-за превышения смертности над рождаемостью", - рассказал Кущ в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале издания "Новости.Live".

По словам аналитика, эта тенденция бьет по покупательной способности населения, а также вызывает стагнацию бизнеса и банковской сферы.

Кущ сообщал в конце марта, что ежегодная убыль населения на Украине сопоставима с исчезновением города Винница в центре Украины. По его словам, есть три ключевых индикатора, которые фиксируют сокращение населения: массовая эмиграция подростков, обвал продолжительности жизни и падение рождаемости. Экономист отметил, что большинство семей вывозит юношей за границу еще до достижения ими 14-15 лет, из-за чего до выпуска доходят классы, состоящие почти исключительно из девушек.

По данным украинского аналитического ресурса Opendatabot, смертность на Украине в 2025 году втрое превысила рождаемость - всего на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших.