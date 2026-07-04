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Население Украины ежегодно сокращается на 800 тысяч человек, заявил эксперт - РИА Новости, 04.07.2026
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20:45 04.07.2026
Население Украины ежегодно сокращается на 800 тысяч человек, заявил эксперт

Эксперт Кущ: население Украины ежегодно сокращается на 800 тыс человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Население Украины ежегодно сокращается на 800 тысяч человек.
  • Из них около 500 тысяч человек — это чистая миграция, а около 250 тысяч — из-за превышения смертности над рождаемостью.
  • Тенденция сокращения населения приводит к снижению покупательной способности и стагнации бизнеса и банковской сферы.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Население Украины ежегодно сокращается на 800 тысяч человек, что бьет по бизнесу и покупательной способности людей, сообщил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
"Население сокращается, мы теряем ежегодно где-то 800 тысяч человек. Пятьсот тысяч – это чистая миграция, разница между вернувшимися и уехавшими. И где-то 250 тысяч - из-за превышения смертности над рождаемостью", - рассказал Кущ в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале издания "Новости.Live".
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По словам аналитика, эта тенденция бьет по покупательной способности населения, а также вызывает стагнацию бизнеса и банковской сферы.
Кущ сообщал в конце марта, что ежегодная убыль населения на Украине сопоставима с исчезновением города Винница в центре Украины. По его словам, есть три ключевых индикатора, которые фиксируют сокращение населения: массовая эмиграция подростков, обвал продолжительности жизни и падение рождаемости. Экономист отметил, что большинство семей вывозит юношей за границу еще до достижения ими 14-15 лет, из-за чего до выпуска доходят классы, состоящие почти исключительно из девушек.
По данным украинского аналитического ресурса Opendatabot, смертность на Украине в 2025 году втрое превысила рождаемость - всего на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших.
Ранее директор украинского института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
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