Пойманных на взятках украинских военкомов отправили в Краматорск

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"В Краматорск отправлены сотрудники ТЦК (украинских военкоматов - ред.), задержанные ранее за коррупцию в других регионах Украины. "Людоловам" заявлено, что в случае "выполнения плана" их ждет полная амнистия и возвращение в тыловой район", - рассказал собеседник агентства.