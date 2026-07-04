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Пойманных на взятках украинских военкомов отправили в Краматорск - РИА Новости, 04.07.2026
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17:15 04.07.2026
Пойманных на взятках украинских военкомов отправили в Краматорск

РИА Новости: Киев отправил задержанных за взятки сотрудников ТЦК в Краматорск

© AP Photo / Sergei ChuzavkovСолдаты украинской армии возле Краматорска
Солдаты украинской армии возле Краматорска - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Солдаты украинской армии возле Краматорска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники украинских военкоматов (ТЦК), пойманные на взятках, отправлены в Краматорск для выполнения плана по мобилизации в ВСУ.
  • В случае выполнения плана сотрудникам ТЦК обещана полная амнистия и возвращение в тыловой район.
  • Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пойманных на взятках сотрудников украинских военкоматов (ТЦК) отправили в подконтрольный Киеву прифронтовой Краматорск в ДНР для выполнения плана по мобилизации в ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В Краматорск отправлены сотрудники ТЦК (украинских военкоматов - ред.), задержанные ранее за коррупцию в других регионах Украины. "Людоловам" заявлено, что в случае "выполнения плана" их ждет полная амнистия и возвращение в тыловой район", - рассказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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