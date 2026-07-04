Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники украинских военкоматов (ТЦК), пойманные на взятках, отправлены в Краматорск для выполнения плана по мобилизации в ВСУ.
- В случае выполнения плана сотрудникам ТЦК обещана полная амнистия и возвращение в тыловой район.
- Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пойманных на взятках сотрудников украинских военкоматов (ТЦК) отправили в подконтрольный Киеву прифронтовой Краматорск в ДНР для выполнения плана по мобилизации в ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"В Краматорск отправлены сотрудники ТЦК (украинских военкоматов - ред.), задержанные ранее за коррупцию в других регионах Украины. "Людоловам" заявлено, что в случае "выполнения плана" их ждет полная амнистия и возвращение в тыловой район", - рассказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.