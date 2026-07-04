В Сумах прогремел очередной взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв.
- В части Сумской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в субботу в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в части Сумской области.
Этот же телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах в субботу.
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
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22 июня 2022, 17:18