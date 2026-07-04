В Сумской области прогремели взрывы

В первом часу ночи также поступала информация о звуках детонации в самом региональном центре.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.