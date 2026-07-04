В Сумской области прогремели взрывы

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В городе Ахтырка прогремели взрывы, сообщает телеканал "Общественное".
"В Ахтырке в Сумской области были слышны взрывы", — говорится в его Telegram.
В первом часу ночи также поступала информация о звуках детонации в самом региональном центре.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в части Сумской области действует воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18