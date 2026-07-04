Украинские пограничники попали в окружение на севере Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские пограничники попали в окружение в районе поселка Белый Колодезь в Харьковской области, сообщили в силовых структурах.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Военнослужащие 11-го украинского погранотряда попали в окружение в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Родственники (пограничников. — Прим. ред.) <...> массово жалуются в соцсетях, что их родные и близкие находятся в окружении без обеспечения в районе поселка Белый Колодезь", — рассказал собеседник агентства.