Украинские пограничники попали в окружение на севере Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские пограничники попали в окружение в районе поселка Белый Колодезь в Харьковской области, сообщили в силовых структурах.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Военнослужащие 11-го украинского погранотряда попали в окружение в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Родственники (пограничников. — Прим. ред.) <...> массово жалуются в соцсетях, что их родные и близкие находятся в окружении без обеспечения в районе поселка Белый Колодезь", — рассказал собеседник агентства.
Населенный пункт расположен в Волчанском районе и представляет собой важный логистический центр снабжения группировки ВСУ. Его освобождение перережет пути сообщения войск противника и затруднит переброску резервов. По данным российских силовиков, украинская армия несет там тяжелые потери.
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