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Украинские пограничники попали в окружение на севере Харьковской области - РИА Новости, 04.07.2026
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06:57 04.07.2026 (обновлено: 11:15 04.07.2026)
Украинские пограничники попали в окружение на севере Харьковской области

РИА Новости: украинские пограничники попали в окружение у Белого Колодезя

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские пограничники попали в окружение в районе поселка Белый Колодезь в Харьковской области, сообщили в силовых структурах.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Военнослужащие 11-го украинского погранотряда попали в окружение в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Родственники (пограничников. — Прим. ред.) <...> массово жалуются в соцсетях, что их родные и близкие находятся в окружении без обеспечения в районе поселка Белый Колодезь", — рассказал собеседник агентства.
Населенный пункт расположен в Волчанском районе и представляет собой важный логистический центр снабжения группировки ВСУ. Его освобождение перережет пути сообщения войск противника и затруднит переброску резервов. По данным российских силовиков, украинская армия несет там тяжелые потери.
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