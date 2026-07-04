Ранее политик от АдГ Евгений Шмидт заявлял РИА Новости, что украинский режим тратит средства немецких налогоплательщиков без какой-либо отчетности, а политики в Берлине этому рукоплещут.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.