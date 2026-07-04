Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал политику канцлера Германии Фридриха Мерца в отношении Украины.
- Фронмайер считает, что помощь Украине обходится Германии слишком дорого и не соответствует интересам немецкого государства.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал в соцсети Х политику канцлера Германии Фридриха Мерца в отношении Украины.
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Ранее политик от АдГ Евгений Шмидт заявлял РИА Новости, что украинский режим тратит средства немецких налогоплательщиков без какой-либо отчетности, а политики в Берлине этому рукоплещут.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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