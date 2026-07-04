"Сильно ударит". В США рассказали о последней надежде Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ситуация для украинской армии в ДНР серьезно осложняется.
- Макгрегор отметил, что три города-крепости (Дружковка, Краматорск и Славянск) — последняя серьезная линия обороны Украины.
- По мнению эксперта, падение этих городов приведет к потере логистической инфраструктуры и удару по моральному духу украинской армии.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ситуация для украинской армии в ДНР серьезно осложняется, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Три так называемых города-крепости (Дружковка, Краматорск и Славянск. — Прим. ред.) <…> — теоретически это последняя серьезная линия обороны украинского государства, <…> последний серьезный рубеж. <…> И как только эти города-крепости падут, на украинской стороне не останется никакой логистической инфраструктуры. Ни на севере, ни на юге, ни на востоке, ни на западе", — отметил он, объясняя значение населенных пунктов на карте.
© Фото : YouTube-канал Daniel Davis / Deep DiveФрагмент карты ДНР с трансляции Дэниела Дэвиса
© Фото : YouTube-канал Daniel Davis / Deep Dive
Фрагмент карты ДНР с трансляции Дэниела Дэвиса
По мнению Макгрегора, а итоге армия Украины окажется в безвыходной ситуации.
"Украинская армия сейчас и так находится в трудном положении. Уверен, падение этого рубежа очень сильно ударит по моральному духу и начнется массовый исход на Запад. Я не знаю о каких-то других линиях обороны, которые могли бы оказать значимое сопротивление", — подчеркнул эксперт.
Накануне президент Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки в ДНР. Этот населенный пункт находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.