Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ситуация для украинской армии в ДНР серьезно осложняется.

Макгрегор отметил, что три города-крепости (Дружковка, Краматорск и Славянск) — последняя серьезная линия обороны Украины.

По мнению эксперта, падение этих городов приведет к потере логистической инфраструктуры и удару по моральному духу украинской армии.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ситуация для украинской армии в ДНР серьезно осложняется, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Ситуация для украинской армии в ДНР серьезно осложняется, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала

"Три так называемых города-крепости ( Дружковка Краматорск и Славянск. — Прим. ред.) <…> — теоретически это последняя серьезная линия обороны украинского государства, <…> последний серьезный рубеж. <…> И как только эти города-крепости падут, на украинской стороне не останется никакой логистической инфраструктуры. Ни на севере, ни на юге, ни на востоке, ни на западе", — отметил он, объясняя значение населенных пунктов на карте.

© Фото : YouTube-канал Daniel Davis / Deep Dive Фрагмент карты ДНР с трансляции Дэниела Дэвиса © Фото : YouTube-канал Daniel Davis / Deep Dive Фрагмент карты ДНР с трансляции Дэниела Дэвиса

По мнению Макгрегора, а итоге армия Украины окажется в безвыходной ситуации.

"Украинская армия сейчас и так находится в трудном положении. Уверен, падение этого рубежа очень сильно ударит по моральному духу и начнется массовый исход на Запад. Я не знаю о каких-то других линиях обороны, которые могли бы оказать значимое сопротивление", — подчеркнул эксперт.