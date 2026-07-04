"Сгорели дотла". В США раскрыли, что произошло в Киеве

Как сообщало Минобороны, российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. Для поражения целей использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.