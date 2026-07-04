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"Сгорели дотла". В США раскрыли, что произошло в Киеве - РИА Новости, 04.07.2026
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02:14 04.07.2026 (обновлено: 12:32 04.07.2026)
"Сгорели дотла". В США раскрыли, что произошло в Киеве

Аналитик Хо: военные объекты Украины получают значительные повреждения

© REUTERS / Anna VoitenkoДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
Дым над Киевом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Последние массированные удары России пришлись по украинским военным объектам, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо.
  • По его словам, интенсивность таких атак увеличилась.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Военно-промышленные объекты Украины получают значительные повреждения, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в эфире YouTube-канала.
"Последние массированные удары России пришлись по украинским военным объектам. Были поражены командные пункты, склады — и не один, а много. <…> И не только в Киеве, но и в нескольких городах на востоке, которые поддерживают линию фронта. Целые склады сгорели дотла", — отметил он.
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Эксперт также обратил внимание, что интенсивность таких атак увеличилась.
Как сообщало Минобороны, российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. Для поражения целей использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
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