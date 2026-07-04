Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- Воздушная тревога была объявлена частично на территории Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей Украины.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
В пятницу вечером телеканал уже сообщал о взрывах на территории города.
"Снова взрывы в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена частично на территории Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей Украины.
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22 июня 2022, 17:18