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В Херсонской области за сутки 11 человек пострадали от ударов ВСУ - РИА Новости, 04.07.2026
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14:04 04.07.2026 (обновлено: 14:14 04.07.2026)
В Херсонской области за сутки 11 человек пострадали от ударов ВСУ

В Херсонской области за сутки 9 взрослых и двое детей пострадали от ударов ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области одиннадцать мирных граждан, включая двоих детей, пострадали в результате атак ВСУ за минувшие сутки.
  • Ранения получили жители разных населенных пунктов, в том числе в Малых Копанях пострадали девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения.
  • Повреждения инфраструктуры, жилых домов, транспорта и имущества зафиксированы в нескольких населенных пунктах области.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Одиннадцать мирных граждан, в том числе двое детей, пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Одиннадцать мирных жителей пострадали за минувшие сутки в результате вражеских атак, среди них двое детей", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Он уточнил, что на участке автодороги Павловка - Строгановка удар БПЛА по легковому автомобилю привел к ранению мужчины. Кроме того, на дороге рядом с Григорьевкой Чаплинского округа вражеский дрон влетел в грузовой автомобиль.
Также, по данным губернатора, в Малых Копанях Голопристанского округа пострадали мужчина 1980 года рождения, девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения. Все доставлены в Скадовскую ЦРБ.
Сальдо добавил, что в Великой Лепетихе ранен мужчина 1970 года рождения, в Костогрызово Алешкинского округа ранен мужчина 1973 года рождения.
"Повреждения инфраструктуры, жилых домов, транспорта и имущества зафиксированы в Антоновке, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Виноградове, Григорьевке, Каирке, Каховке, Костогрызове, Красном Чабане, Малых Копанях, Мирном, Новой Маячке, Нововладимировке, Новотроицком, Петропавловке, Скадовске, Чкалово и Чулаковке", - заключил губернатор.
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