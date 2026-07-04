В Херсонской области за сутки 11 человек пострадали от ударов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Херсонской области одиннадцать мирных граждан, включая двоих детей, пострадали в результате атак ВСУ за минувшие сутки.

Ранения получили жители разных населенных пунктов, в том числе в Малых Копанях пострадали девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения.

Повреждения инфраструктуры, жилых домов, транспорта и имущества зафиксированы в нескольких населенных пунктах области.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Одиннадцать мирных граждан, в том числе двое детей, пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Одиннадцать мирных жителей пострадали за минувшие сутки в результате вражеских атак, среди них двое детей", - написал Сальдо в канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что на участке автодороги Павловка - Строгановка удар БПЛА по легковому автомобилю привел к ранению мужчины. Кроме того, на дороге рядом с Григорьевкой Чаплинского округа вражеский дрон влетел в грузовой автомобиль.

Также, по данным губернатора, в Малых Копанях Голопристанского округа пострадали мужчина 1980 года рождения, девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения. Все доставлены в Скадовскую ЦРБ.

Сальдо добавил, что в Великой Лепетихе ранен мужчина 1970 года рождения, в Костогрызово Алешкинского округа ранен мужчина 1973 года рождения.