ВС России поразили место хранения беспилотников в Николаевской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили место хранения БПЛА ВСУ в Николаевской области.
- В результате удара склад БПЛА получил значительные повреждения и на нем возник объемный пожар.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили место хранения БПЛА ВСУ в Николаевской области, сообщили Минобороны России.
"Расчетом разведывательного дрона в районе населенного пункта Зеленый Яр в Николаевской области выявлен ангар, в котором хранились беспилотные летательные аппараты противника. По месту хранения беспилотников был нанесен удар с применением БПЛА "Герань-2", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что в результате удара склад БПЛА получил значительные повреждения и на нем возник объемный пожар.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18