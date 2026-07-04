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ЦСКА сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
18:58 04.07.2026
ЦСКА сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в товарищеском матче

Футболисты ЦСКА сыграли вничью с тульским "Арсеналом" в товарищеском матче

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в товарищеском матче со счетом 1:1.
  • Новый сезон РПЛ ЦСКА начнет домашним матчем с калининградской «Балтикой», а «Арсенал» стартует в Первой лиге игрой с ивановским «Текстильщиком».
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в товарищеском матче, который прошел на базе в подмосковном Новогорске.
Встреча завершилась со счетом 1:1. У армейцев мяч забил Тамерлан Мусаев (45-я минута). В составе тульской команды отличился Степан Обрывков (83).
ЦСКА начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) домашним матчем с калининградской "Балтикой". "Арсенал" стартует в Первой лиге дома игрой с ивановским "Текстильщиком".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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