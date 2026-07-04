В Генштабе рассказали об успехах группировки "Центр" в зоне спецоперации

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Центр" развивают наступление, ее передовые подразделения вышли к Доброполью и Анновке, заявил брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Развивают наступление в северном направлении и передовыми подразделениями вышли к Доброполью и Анновке", - сказал Рудской.