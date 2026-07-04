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В Генштабе рассказали об успехах группировки "Центр" в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.07.2026
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11:02 04.07.2026
В Генштабе рассказали об успехах группировки "Центр" в зоне спецоперации

Рудской: силы "Центра" наступают вышли к Доброполью и Анновке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Рудской проводит брифинг в Москве
Сергей Рудской проводит брифинг в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рудской проводит брифинг в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы российской группировки войск «Центр» развивают наступление и вышли к Доброполью и Анновке.
  • Подразделения группировки «Центр» преодолели мощный оборонительный рубеж, который возводился Киевом с 2014 года.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Центр" развивают наступление, ее передовые подразделения вышли к Доброполью и Анновке, заявил брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Подразделения "Центра" преодолели мощный оборонительный рубеж, который возводился Киевом с 2014 года и считался им неприступным, подчеркнул Рудской.
"Развивают наступление в северном направлении и передовыми подразделениями вышли к Доброполью и Анновке", - сказал Рудской.
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