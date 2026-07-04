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ЦАХАЛ открыла огонь по вооруженному лицу на юге Ливана - РИА Новости, 04.07.2026
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23:10 04.07.2026
ЦАХАЛ открыла огонь по вооруженному лицу на юге Ливана

ЦАХАЛ открыла огонь по вооруженному лицу в зоне безопасности на юге Ливана

© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
Израильские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по вооруженному лицу в зоне безопасности на юге Ливана.
  • Военные ЦАХАЛ обнаружили и устранили вооруженного террориста.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по вооруженному лицу в зоне безопасности на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба ЦАХАЛ.
В сообщении утверждается, что ранее в субботу военные ЦАХАЛ "обнаружили вооруженного террориста, действовавшего в зоне безопасности" на юге Ливана.
"После идентификации угрозы военнослужащие открыли огонь... В результате проведенных поисковых мероприятий военные устранили террориста", - говорится в сообщении пресс-службы.
В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Лидер ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение не имеет силы, назвав его "потерей суверенитета". Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.
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