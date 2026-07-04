ЦАХАЛ открыла огонь по вооруженному лицу на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по вооруженному лицу в зоне безопасности на юге Ливана.
- Военные ЦАХАЛ обнаружили и устранили вооруженного террориста.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по вооруженному лицу в зоне безопасности на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба ЦАХАЛ.
В сообщении утверждается, что ранее в субботу военные ЦАХАЛ "обнаружили вооруженного террориста, действовавшего в зоне безопасности" на юге Ливана.
"После идентификации угрозы военнослужащие открыли огонь... В результате проведенных поисковых мероприятий военные устранили террориста", - говорится в сообщении пресс-службы.
В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Лидер ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение не имеет силы, назвав его "потерей суверенитета". Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.