В Севастополе отменили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе была объявлена и затем отменена воздушная тревога.
- Воздушная тревога длилась с 13:45 до 14:08 мск.
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Сигнал воздушной тревоги поступил в 13.45 мск. Об отмене воздушной тревоги в Севастополе было объявлено в 14.08 мск.
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