Трамп поговорил по телефону с Зеленским, сообщил журналист Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
- Зеленский поздравил его с 250-й годовщиной независимости США.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
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"Зеленский разговаривал с президентом Трампом и поздравил его с 250-й годовщиной независимости США", - говорится в заявлении Равида в соцсети Х.
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