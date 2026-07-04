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Трамп поговорил по телефону с Зеленским, сообщил журналист Axios - РИА Новости, 04.07.2026
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22:07 04.07.2026 (обновлено: 22:14 04.07.2026)
Трамп поговорил по телефону с Зеленским, сообщил журналист Axios

Журналист Axios: Трамп в субботу провел телефонный разговор с Зеленским

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
  • Зеленский поздравил его с 250-й годовщиной независимости США.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
«
"Зеленский разговаривал с президентом Трампом и поздравил его с 250-й годовщиной независимости США", - говорится в заявлении Равида в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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