Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что Нетаньяху считает его боссом - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 04.07.2026 (обновлено: 20:20 04.07.2026)
Трамп утверждает, что Нетаньяху считает его боссом

Трамп заявил, что хорошо ладит с Нетаньяху, который знает, кто главный

© Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Leah Millis
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает его главным.
  • На неделе с 13 июля может состояться визит израильского премьера в Белый дом.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает его главным.
«

"Мы очень хорошо ладим. Он (Нетаньяху - ред.) знает, кто босс", - цитирует Трампа газета Axios.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Вэнс призвал Израиль уважать мирное соглашение США и Ирана
18 июня, 20:14
Издание отмечает, что американский лидер подразумевал под боссом самого себя.
Как говорится в сообщении, на неделе с 13 июля может состояться визит израильского премьера в Белый дом. Об этом изданию сообщил неназванный израильский чиновник.
Трамп со своей стороны вновь заявил о перерыве в переговорах с Ираном, связанном с похоронами бывшего лидера страны Али Хаменеи.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху, пишут СМИ
18 июня, 12:01
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала