Трамп утверждает, что Нетаньяху считает его боссом

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает его главным.

На неделе с 13 июля может состояться визит израильского премьера в Белый дом.

ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает его главным.

« "Мы очень хорошо ладим. Он (Нетаньяху - ред.) знает, кто босс", - цитирует Трампа газета Axios.

Издание отмечает, что американский лидер подразумевал под боссом самого себя.

Как говорится в сообщении, на неделе с 13 июля может состояться визит израильского премьера в Белый дом. Об этом изданию сообщил неназванный израильский чиновник.

Трамп со своей стороны вновь заявил о перерыве в переговорах с Ираном , связанном с похоронами бывшего лидера страны Али Хаменеи.