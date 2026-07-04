Трамп утверждает, что Нетаньяху считает его боссом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает его главным.
- На неделе с 13 июля может состояться визит израильского премьера в Белый дом.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает его главным.
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"Мы очень хорошо ладим. Он (Нетаньяху - ред.) знает, кто босс", - цитирует Трампа газета Axios.
Издание отмечает, что американский лидер подразумевал под боссом самого себя.
Как говорится в сообщении, на неделе с 13 июля может состояться визит израильского премьера в Белый дом. Об этом изданию сообщил неназванный израильский чиновник.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.