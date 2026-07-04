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Трамп пообещал сделать США больше и сильнее - РИА Новости, 04.07.2026
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07:27 04.07.2026
Трамп пообещал сделать США больше и сильнее

Трамп пообещал сделать США больше и сильнее, чем когда-либо

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп пообещал сделать Америку больше, не уточнив, буквально или метафорически.
  • Трамп выступил с обещанием у горы Рашмор в честь Дня независимости Штатов.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать Америку больше, не уточнив, буквально или метафорически.
"Вместе мы сделаем Америку больше, лучше, сильнее, чем когда-либо. Я обещаю вам это", - сказал Трамп у горы Рашмор, выступая в честь Дня независимости Штатов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Президент поздравил соотечественников с 250-летием США.
Трамп после вступления в должность на второй срок озвучивал идеи присоединения Канады и Венесуэлы, а также высказывал претензии на Гренландию.
В гранитной породе горы Рашмор высечен барельеф высотой 18,6 метра, содержащий скульптурные портреты четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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В миреСШААмерикаКанадаДональд ТрампДжордж ВашингтонТомас Джефферсон
 
 
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