Трамп пообещал сделать США больше и сильнее

ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать Америку больше, не уточнив, буквально или метафорически.

Трамп после вступления в должность на второй срок озвучивал идеи присоединения Канады и Венесуэлы, а также высказывал претензии на Гренландию.