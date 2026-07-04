Трамп пообещал сделать США больше и сильнее

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп пообещал сделать Америку больше, не уточнив, буквально или метафорически.
- Трамп выступил с обещанием у горы Рашмор в честь Дня независимости Штатов.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать Америку больше, не уточнив, буквально или метафорически.
Президент поздравил соотечественников с 250-летием США.
Трамп после вступления в должность на второй срок озвучивал идеи присоединения Канады и Венесуэлы, а также высказывал претензии на Гренландию.
В гранитной породе горы Рашмор высечен барельеф высотой 18,6 метра, содержащий скульптурные портреты четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.
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3 июля, 18:18