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Трамп заявил, что США дали Ирану перерыв на неделю - РИА Новости, 04.07.2026
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07:10 04.07.2026
Трамп заявил, что США дали Ирану перерыв на неделю

Трамп заявил, что США дали Ирану неделю перерыва на похороны Хаменеи

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон дал Ирану «неделю перерыва» на похороны погибшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.
  • Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи начнется 3 июля, а основная часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон дал Ирану "неделю перерыва" - на похороны погибшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.
"Они отчаянно хотят договориться, они так сильно хотят урегулирования. Мы дали им неделю перерыва на похороны, потому что мы хорошие", - заверил он на митинге в Южной Дакоте.
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Президент США напрямую не сказал, что наступил недельный перерыв в переговорах, но заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий Вашингтона и Тегерана.
Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля - с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.
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В миреИранСШАВашингтон (штат)Али ХаменеиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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