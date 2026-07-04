Трамп заявил, что США дали Ирану перерыв на неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон дал Ирану «неделю перерыва» на похороны погибшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.
- Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи начнется 3 июля, а основная часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон дал Ирану "неделю перерыва" - на похороны погибшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.
"Они отчаянно хотят договориться, они так сильно хотят урегулирования. Мы дали им неделю перерыва на похороны, потому что мы хорошие", - заверил он на митинге в Южной Дакоте.
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Президент США напрямую не сказал, что наступил недельный перерыв в переговорах, но заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий Вашингтона и Тегерана.
Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля - с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.
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