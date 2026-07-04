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США никогда не будут коммунистической страной, уверен Трамп - РИА Новости, 04.07.2026
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06:33 04.07.2026 (обновлено: 06:47 04.07.2026)
США никогда не будут коммунистической страной, уверен Трамп

Трамп считает, что коммунизм и патриотизм несовместимы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп убежден, что Америка никогда не будет коммунистической страной.
  • Трамп выразил уверенность в несовместимости коммунизма и патриотизма.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Америка никогда не будет коммунистической страной, убежден президент США Дональд Трамп.
"Америка никогда не будет коммунистической страной", - сказал американский лидер на митинге в Южной Дакоте.
Он также выразил уверенность, что коммунизм и патриотизм несовместимы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Трамп счел коммунизм главной угрозой США
29 июня, 00:52
 
В миреАмерикаСШАЮжная ДакотаДональд Трамп
 
 
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