США никогда не будут коммунистической страной, уверен Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп убежден, что Америка никогда не будет коммунистической страной.
- Трамп выразил уверенность в несовместимости коммунизма и патриотизма.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Америка никогда не будет коммунистической страной, убежден президент США Дональд Трамп.
"Америка никогда не будет коммунистической страной", - сказал американский лидер на митинге в Южной Дакоте.
Он также выразил уверенность, что коммунизм и патриотизм несовместимы.
Трамп счел коммунизм главной угрозой США
29 июня, 00:52