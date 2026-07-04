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В Запорожской области прокомментировали атаку ВСУ по рынку в Токмаке - РИА Новости, 04.07.2026
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В Запорожской области прокомментировали атаку ВСУ по рынку в Токмаке

Емельяненко назвал атаку ВСУ по рынку в Токмаке бесчеловечной

© Фото : Балицкий Евгений/MAXПоследствия удара по рынку в Токмаке
Последствия удара по рынку в Токмаке - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Балицкий Евгений/MAX
Последствия удара по рынку в Токмаке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что ответственность за удар ВСУ по рынку в Токмаке лежит на киевском режиме во главе с Владимиром Зеленским.
  • По мнению Емельяненко, попытки атак на регионы России киевский режим производит с подачи, согласия и одобрения Запада.
  • Дрон СВУ ударил по рынку города в пятницу, погибли пять жителей и еще 21 человек получил ранения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Ответственность за удар ВСУ по рынку в Токмаке и гибель людей полностью лежит на киевском режиме во главе с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.
"За атакой по городскому рынку Токмака, за этим бесчеловечным преступлением, очень циничным, стоит преступный киевский режим, его верхушка во главе с Зеленским, который дорвался до власти преступным путем", - сказал Емельяненко.
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По его мнению, попытки атак на регионы России киевский режим производит с подачи, согласия и одобрения Запада.
"Это однозначно. Поэтому мы не слышим должной реакции, трезвых, нормальных оценок на теракты киевского режима. Для них продажа оружия - это бизнес, серьезный. Их цель - забрать богатство Украины и деньги. Это обогащение на крови, на крови мирных людей", - сказал глава заксобрания.
Дрон СВУ ударил по рынку города в пятницу, погибли пять жителей и еще 21 человек получил ранения, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий.
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