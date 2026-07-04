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Итальянский шеф-повар рассказал, как приготовить идеальный тирамису дома - РИА Новости, 04.07.2026
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17:55 04.07.2026
Итальянский шеф-повар рассказал, как приготовить идеальный тирамису дома

Итальянский шеф-повар поделился традиционным рецептом тирамису своей бабушки

© Depositphotos.com / alex9500 Тирамису
Тирамису - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Depositphotos.com / alex9500
Тирамису. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шеф-повар римского ресторана la Bruschetta Доменико Паллини поделился традиционным рецептом тирамису.
  • Для приготовления крема по рецепту необходимо взбить желтки с сахаром и маскарпоне, а белки — до устойчивых пиков, после чего аккуратно соединить их.
  • Десерт формируется путем чередования слоев крема и слегка смоченных в кофе савоярди (или другого сухого сладкого бисквита), сверху его можно украсить тертым шоколадом.
РИМ, 4 июл – РИА Новости. Шеф-повар римского ресторана la Bruschetta Доменико Паллини сообщил РИА Новости, как приготовить настоящий итальянский тирамису дома, поделившись традиционным рецептом своей бабушки.
"Рецепт такой: пять яиц, пять ложек сахарной пудры, 500 граммов сыра маскарпоне, кофе и печенье, в идеале савоярди, но подойдет любой сухой сладкий бисквит", - сказал Паллини.
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По его словам, сначала необходимо отделить белки от желтков. Желтки взбиваются с сахаром и маскарпоне до получения густого крема.
"Как говорила моя бабушка, крем должен "писать". Когда проводишь венчиком, на его поверхности должны оставаться следы", – пояснил собеседник агентства.
Отдельно, продолжил шеф-повар, белки необходимо взбить до устойчивых пиков. "Это называется "до снега". Если перевернуть миску, а белки не падают, значит, они готовы", – отметил он.
После этого взбитые белки следует постепенно и очень аккуратно вмешать в крем, чтобы сохранить воздушность массы. Затем в форму выкладывается тонкий слой крема, слегка смоченные в кофе савоярди, после чего слои повторяются. Сверху, добавил он, десерт можно украсить тертым шоколадом.
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