Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шеф-повар римского ресторана la Bruschetta Доменико Паллини поделился традиционным рецептом тирамису.
- Для приготовления крема по рецепту необходимо взбить желтки с сахаром и маскарпоне, а белки — до устойчивых пиков, после чего аккуратно соединить их.
- Десерт формируется путем чередования слоев крема и слегка смоченных в кофе савоярди (или другого сухого сладкого бисквита), сверху его можно украсить тертым шоколадом.
РИМ, 4 июл – РИА Новости. Шеф-повар римского ресторана la Bruschetta Доменико Паллини сообщил РИА Новости, как приготовить настоящий итальянский тирамису дома, поделившись традиционным рецептом своей бабушки.
"Рецепт такой: пять яиц, пять ложек сахарной пудры, 500 граммов сыра маскарпоне, кофе и печенье, в идеале савоярди, но подойдет любой сухой сладкий бисквит", - сказал Паллини.
По его словам, сначала необходимо отделить белки от желтков. Желтки взбиваются с сахаром и маскарпоне до получения густого крема.
"Как говорила моя бабушка, крем должен "писать". Когда проводишь венчиком, на его поверхности должны оставаться следы", – пояснил собеседник агентства.
Отдельно, продолжил шеф-повар, белки необходимо взбить до устойчивых пиков. "Это называется "до снега". Если перевернуть миску, а белки не падают, значит, они готовы", – отметил он.
После этого взбитые белки следует постепенно и очень аккуратно вмешать в крем, чтобы сохранить воздушность массы. Затем в форму выкладывается тонкий слой крема, слегка смоченные в кофе савоярди, после чего слои повторяются. Сверху, добавил он, десерт можно украсить тертым шоколадом.