Краткий пересказ от РИА ИИ Шеф-повар римского ресторана la Bruschetta Доменико Паллини поделился традиционным рецептом тирамису.

Для приготовления крема по рецепту необходимо взбить желтки с сахаром и маскарпоне, а белки — до устойчивых пиков, после чего аккуратно соединить их.

Десерт формируется путем чередования слоев крема и слегка смоченных в кофе савоярди (или другого сухого сладкого бисквита), сверху его можно украсить тертым шоколадом.

РИМ, 4 июл – РИА Новости. Шеф-повар римского ресторана la Bruschetta Доменико Паллини сообщил РИА Новости, как приготовить настоящий итальянский тирамису дома, поделившись традиционным рецептом своей бабушки.

"Рецепт такой: пять яиц, пять ложек сахарной пудры, 500 граммов сыра маскарпоне, кофе и печенье, в идеале савоярди, но подойдет любой сухой сладкий бисквит", - сказал Паллини.

По его словам, сначала необходимо отделить белки от желтков. Желтки взбиваются с сахаром и маскарпоне до получения густого крема.

"Как говорила моя бабушка, крем должен "писать". Когда проводишь венчиком, на его поверхности должны оставаться следы", – пояснил собеседник агентства.

Отдельно, продолжил шеф-повар, белки необходимо взбить до устойчивых пиков. "Это называется "до снега". Если перевернуть миску, а белки не падают, значит, они готовы", – отметил он.