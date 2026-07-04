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Власти Индии потребовали от Telegram принять меры по борьбе с пиратством - РИА Новости, 04.07.2026
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15:32 04.07.2026
Власти Индии потребовали от Telegram принять меры по борьбе с пиратством

ANI: Индия требует от Telegram принять срочные меры против пиратского контента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране смартфона
Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство информации и телерадиовещания Индии потребовало от Telegram принять меры для борьбы с незаконным распространением контента, защищенного авторским правом.
  • Власти Индии попросили Telegram предоставить подробный отчет о принятых мерах в течение 15 дней.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министерство информации и телерадиовещания Индии потребовало от мессенджера Telegram принять оперативные меры для борьбы с незаконным распространением контента, защищенного авторским правом, передает индийское агентство ANI со ссылкой на источники.
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"Министерство направило платформе распоряжение с требованием предпринять незамедлительные меры с целью пресечь незаконное распространение пиратских фильмов и контента онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов", - говорится в сообщении.
ANI добавляет, что власти попросили Telegram предоставить подробный отчет о принятых мерах в течение 15 дней. Телеканал India Today указывает, что министерство попросило мессенджер принять незамедлительные меры против каналов и групп, которые незаконно распространяют контент, например, фильмы.
В марте газета Hindustan Times со ссылкой на правительственные источники сообщала, что министерство информации и телерадиовещания Индии направило Telegram уведомление, предписывая мессенджеру удалить пиратский контент с более чем 3 тысяч каналов.
На прошлой неделе газета Deccan Herald сообщила, что мессенджер Telegram вновь заработал в Индии после снятия блокировок, введенных властями страны на время проведения национального экзамена.
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