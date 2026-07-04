Власти Индии потребовали от Telegram принять меры по борьбе с пиратством

"Министерство направило платформе распоряжение с требованием предпринять незамедлительные меры с целью пресечь незаконное распространение пиратских фильмов и контента онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе газета Deccan Herald сообщила, что мессенджер Telegram вновь заработал в Индии после снятия блокировок, введенных властями страны на время проведения национального экзамена.