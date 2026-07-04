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Тегеран прощается с аятоллой Али Хаменеи - РИА Новости, 04.07.2026
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13:00 04.07.2026 (обновлено: 18:12 04.07.2026)
Тегеран прощается с аятоллой Али Хаменеи

В Тегеране проходит церемония прощания с Али Хаменеи

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В столице Ирана проходят похороны экс-лидера страны Али Хаменеи.
  • Власти прогнозируют участие в мероприятиях не менее 15 миллионов человек.
  • На месте дежурят усиленные наряды силовиков и кареты скорой помощи, собравшимся раздают воду и соки из-за жары.
ТЕГЕРАН, 4 июл - РИА Новости. Столица Ирана прощается с экс-лидером страны Али Хаменеи, погибшем в конце февраля в ходе конфликта с США и Израилем.
Накануне в пятницу общественные и политические деятели из Ирана и зарубежных стран почтили память аятоллы в соборной мечети имама Хомейни - предшественника Али Хаменеи и первого лидера Исламской Республики. В субботу в том же религиозном комплексе в 6 утра (5.30 мск) началось народное прощание с аятоллой. Оно продлится до 6 июня, когда по городу пройдет похоронная процессия.
Власти прогнозировали участие в мероприятиях не менее 15 миллионов человек - это как жители иранской столицы, других городов, так и паломники из-за рубежа. Комплекс вмещает в себя одновременно несколько десятков тысяч человек одновременно, которые собрались на коллективную молитву, она продлится два дня по 14 часов с раннего утра.
На месте дежурят усиленные наряды силовиков, а также кареты скорой помощи, собравшимся как на подъезде, так и на месте раздают воду, соки и другие угощения - в городе не менее 35 градусов жары. Мужчины и женщины стоят на площади под палящим солнцем перед трибуной, обернутой в полотно черного цвета, на ней размещен не один гроб Али Хаменеи, обернутый в флаг Исламской Республики: прощаются и с его родственниками.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
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