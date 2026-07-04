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Украине не нужны ракеты Taurus, считает Писториус - РИА Новости, 04.07.2026
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23:35 04.07.2026 (обновлено: 23:36 04.07.2026)
Украине не нужны ракеты Taurus, считает Писториус

Писториус: Украине не нужны дальнобойные ракеты Taurus

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Писториус считает, что Украине не нужны дальнобойные ракеты Taurus.
  • Путин заявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям России и Германии, но не окажет влияния на ход боевых действий.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава минобороны Германии Борис Писториус считает, что Украине не нужны дальнобойные ракеты Taurus.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в марте выразил такую же точку зрения, заявив, что Украине на данный момент не нужны ракеты Taurus от Германии, так как у нее есть свои дальнобойные вооружения.
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"Я не думаю, что Украине все еще нужны (ракеты - ред.) Taurus", - сказал Писториус в интервью немецкой газете Bild, отвечая на вопрос, выступает ли он за поставки этого типа вооружений Киеву.
В конце февраля Писториус подтвердил, что власти Германии по-прежнему исключают поставки на Украину ракет Taurus.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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