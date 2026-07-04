Сын Шевчука избежал оплаты задолженности по кредитам

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сын участника рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука Петр избежал оплаты задолженности по кредитам на более чем 17 тысяч рублей в России, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.