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Сын Шевчука избежал оплаты задолженности по кредитам - РИА Новости, 04.07.2026
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15:17 04.07.2026 (обновлено: 15:44 04.07.2026)
Сын Шевчука избежал оплаты задолженности по кредитам

Сын участника рок-группы "ДДТ" избежал оплаты задолженности по кредитам в России

© РИА Новости / Руслан КривобокКресло судьи в зале заседаний суда
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресло судьи в зале заседаний суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судебные приставы возбуждали три исполнительных производства о взыскании с Петра Шевчука задолженности по кредитным платежам на сумму более 17,4 тысячи рублей.
  • Все три производства были прекращены из-за невозможности взыскания по судебному документу, при этом по информации СМИ сын Шевчука не живет в России.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сын участника рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука Петр избежал оплаты задолженности по кредитам на более чем 17 тысяч рублей в России, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из них следует, что приставы в 2024, 2025 и 2026 годах возбудили в отношении Шевчука три исполнительных производства о взыскании в общей сложности более 17,4 тысячи рублей "задолженности по кредитным платежам".
Однако, согласно материалам, в те же годы все три производства были прекращены из-за "невозможности взыскания по судебному документу".
По информации ряда СМИ, сын Шевчука не живет в России.
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