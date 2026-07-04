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"Окончательно добить": СМИ рассказали, что случилось с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 04.07.2026
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01:36 04.07.2026 (обновлено: 02:16 04.07.2026)
"Окончательно добить": СМИ рассказали, что случилось с ВСУ в зоне СВО

Strategic Culture: Украина терпит поражение в зоне СВО от российских войск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Strategic Culture пишет, что Украина терпит поражение в зоне СВО от российских войск.
  • В материале подчеркивается, что речь идет не просто об уничтожении неонацистов, но и целого проекта НАТО по гибридной агрессии, который воплотился в киевском режиме.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украина терпит поражение в зоне СВО от российских войск, пишет издание Strategic Culture.
«
"Сейчас отчетливо ощущается, что Россия значительно нарастила свою военную мощь, чтобы окончательно добить поддерживаемый НАТО киевский режим. <…> Россия методично побеждает на поле боя", — указывается в материале.
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Как считает автор, речь идет не просто об уничтожении неонацистов, но и целого проекта НАТО по гибридной агрессии, который воплотился в киевском режиме.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял об уверенности в достижении целей СВО.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что после прямого вмешательства Европы и США специальная военная операция превратилась в масштабное противостояние с Западом. По его словам, недружественные силы по-прежнему привержены цели сокрушить Москву.
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