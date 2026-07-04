"Сейчас отчетливо ощущается, что Россия значительно нарастила свою военную мощь, чтобы окончательно добить поддерживаемый НАТО киевский режим. <…> Россия методично побеждает на поле боя", — указывается в материале.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что после прямого вмешательства Европы и США специальная военная операция превратилась в масштабное противостояние с Западом. По его словам, недружественные силы по-прежнему привержены цели сокрушить Москву.