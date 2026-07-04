В Сумах вновь прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В субботу в городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит воздушная тревога.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в субботу в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в части Сумской области.

Этот же телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах в субботу.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".