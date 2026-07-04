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В Воронеже арестовали водителя катера, насмерть сбившего ребенка - РИА Новости, 04.07.2026
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11:17 04.07.2026
В Воронеже арестовали водителя катера, насмерть сбившего ребенка

Суд арестовал водителя катера, насмерть сбившего 11-летнего мальчика в Воронеже

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища
Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина на катере насмерть сбил 11-летнего мальчика в Воронежском водохранилище.
  • Суд арестовал обвиняемого на два месяца.
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мужчину, который на катере насмерть сбил 11-летнего мальчика в Воронежском водохранилище, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Как сообщали в СК, водитель катера в четверг насмерть сбил купавшегося 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве. В МВД сообщали, что 45-летний водитель ранее был судим. Перед трагедией он пил алкоголь в компании друзей, а после происшествия скрывался у своего знакомого.
"Суд избрал обвиняемому в гибели подростка на реке Воронеж меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
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ПроисшествияВоронежМосковская межрегиональная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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