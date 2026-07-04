В Днепропетровске прохожие забросали военкомов тротуарной плиткой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске сотрудник военкомата стрелял из пистолета во время конфликта с прохожими.
- Прохожие пытались предотвратить насильственную мобилизацию мужчины.
- После инцидента автомобили с сотрудниками военкомата уехали с места происшествия.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один из сотрудников военкомата в Днепропетровске на юго-востоке Украины стрелял из пистолета во время конфликта с прохожими, которые пытались предотвратить насильственную мобилизацию мужчины, сообщило в субботу украинское издание "Время.ua".
На опубликованном изданием видео сотрудники военкомата насильно заталкивают мужчину в микроавтобус. Прохожие, пришедшие ему на помощь, пытаются отбить мужчину у военных.
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"Между сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) и очевидцами возник конфликт… распылили газ в сторону людей, пытавшихся помешать мобилизации… Один из сотрудников ТЦК достает пистолет. Также на кадрах слышен звук выстрела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На кадрах видно, как после этого прохожие забрасывают тротуарной плиткой микроавтобус с насильно мобилизованным мужчиной. Затем люди бросают плитку во второй автомобиль с сотрудниками военкомата. После этого оба автомобиля с работниками военкомата уезжают с места инцидента.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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