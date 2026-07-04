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В Днепропетровске прохожие забросали военкомов тротуарной плиткой - РИА Новости, 04.07.2026
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22:17 04.07.2026 (обновлено: 22:19 04.07.2026)
В Днепропетровске прохожие забросали военкомов тротуарной плиткой

На Украине между сотрудниками ТЦК и прохожими произошел конфликт со стрельбой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Днепропетровске сотрудник военкомата стрелял из пистолета во время конфликта с прохожими.
  • Прохожие пытались предотвратить насильственную мобилизацию мужчины.
  • После инцидента автомобили с сотрудниками военкомата уехали с места происшествия.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один из сотрудников военкомата в Днепропетровске на юго-востоке Украины стрелял из пистолета во время конфликта с прохожими, которые пытались предотвратить насильственную мобилизацию мужчины, сообщило в субботу украинское издание "Время.ua".
На опубликованном изданием видео сотрудники военкомата насильно заталкивают мужчину в микроавтобус. Прохожие, пришедшие ему на помощь, пытаются отбить мужчину у военных.
«
"Между сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) и очевидцами возник конфликт… распылили газ в сторону людей, пытавшихся помешать мобилизации… Один из сотрудников ТЦК достает пистолет. Также на кадрах слышен звук выстрела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На кадрах видно, как после этого прохожие забрасывают тротуарной плиткой микроавтобус с насильно мобилизованным мужчиной. Затем люди бросают плитку во второй автомобиль с сотрудниками военкомата. После этого оба автомобиля с работниками военкомата уезжают с места инцидента.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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