В Днепропетровске прохожие забросали военкомов тротуарной плиткой

На опубликованном изданием видео сотрудники военкомата насильно заталкивают мужчину в микроавтобус. Прохожие, пришедшие ему на помощь, пытаются отбить мужчину у военных.

На кадрах видно, как после этого прохожие забрасывают тротуарной плиткой микроавтобус с насильно мобилизованным мужчиной. Затем люди бросают плитку во второй автомобиль с сотрудниками военкомата. После этого оба автомобиля с работниками военкомата уезжают с места инцидента.