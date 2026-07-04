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При стрельбе в ТЦ в Мичигане погибли два человека - РИА Новости, 04.07.2026
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00:48 04.07.2026 (обновлено: 02:33 04.07.2026)
При стрельбе в ТЦ в Мичигане погибли два человека

В Мичигане при стрельбе в торговом центре погибли два человека, еще один ранен

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В торговом центре Fairlane в городе Дирборн, штат Мичиган, двое человек погибли и один получил огнестрельные ранения.
  • Торговый центр и расположенный поблизости медицинский центр Генри Форда закрыты для посетителей, на месте работают сотрудники полиции города и штата.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Двое человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Мичиган, еще один получил ранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.
"Два человека погибли и один получил огнестрельные ранения в торговом центре Fairlane в городе Дирборн, штат Мичиган", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие - молодые мужчины. На данный момент торговый центр и расположенный поблизости медицинский центр Генри Форда закрыли для посетителей. На месте работают сотрудники полиции города и штата.
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