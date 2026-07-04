При стрельбе в ТЦ в Мичигане погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В торговом центре Fairlane в городе Дирборн, штат Мичиган, двое человек погибли и один получил огнестрельные ранения.
- Торговый центр и расположенный поблизости медицинский центр Генри Форда закрыты для посетителей, на месте работают сотрудники полиции города и штата.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Двое человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Мичиган, еще один получил ранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.
"Два человека погибли и один получил огнестрельные ранения в торговом центре Fairlane в городе Дирборн, штат Мичиган", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие - молодые мужчины. На данный момент торговый центр и расположенный поблизости медицинский центр Генри Форда закрыли для посетителей. На месте работают сотрудники полиции города и штата.