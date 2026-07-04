При стрельбе в ТЦ в Мичигане погибли два человека

"Два человека погибли и один получил огнестрельные ранения в торговом центре Fairlane в городе Дирборн, штат Мичиган", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие - молодые мужчины. На данный момент торговый центр и расположенный поблизости медицинский центр Генри Форда закрыли для посетителей. На месте работают сотрудники полиции города и штата.