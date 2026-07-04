Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин посоветовал европейским политикам быть осторожнее в высказываниях о войне с Россией, так как страна является ядерной державой.

Лидеры стран Евросоюза призвали ускорить наращивание оборонных возможностей сообщества и повысить военную готовность Европы к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада используют лживые заявления о российской военной угрозе для обоснования своей милитаризации.

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью РИА Новости посоветовал европейским политикам думать, прежде чем пугать Россию войной, так как страна является ядерной державой.

Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита, прошедшего 18-19 июня в Брюсселе , призвали ускорить наращивание оборонных возможностей сообщества и повысить военную готовность Европы к 2030 году. Новую оборонную стратегию Еврокомиссия представила 19 марта. Она предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.

"Россия – это ядерная держава, и надо думать, прежде чем пугать Россию", - сказал Степашин, отвечая на вопрос агентства о реальности войны Европы с РФ к 2030 году.

Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин 23 июня в Кремле на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. Для обоснования своей радикальной милитаризации Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе, говорил российский лидер, называя подобное провокацией.