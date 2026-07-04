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Степашин посоветовал политикам думать, прежде чем пугать Россию войной - РИА Новости, 04.07.2026
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02:20 04.07.2026
Степашин посоветовал политикам думать, прежде чем пугать Россию войной

Степашин посоветовал политикам в Европе думать, прежде чем пугать Россию войной

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр РФ Сергей Степашин
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин посоветовал европейским политикам быть осторожнее в высказываниях о войне с Россией, так как страна является ядерной державой.
  • Лидеры стран Евросоюза призвали ускорить наращивание оборонных возможностей сообщества и повысить военную готовность Европы к 2030 году.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада используют лживые заявления о российской военной угрозе для обоснования своей милитаризации.
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью РИА Новости посоветовал европейским политикам думать, прежде чем пугать Россию войной, так как страна является ядерной державой.
Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита, прошедшего 18-19 июня в Брюсселе, призвали ускорить наращивание оборонных возможностей сообщества и повысить военную готовность Европы к 2030 году. Новую оборонную стратегию Еврокомиссия представила 19 марта. Она предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
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"Россия – это ядерная держава, и надо думать, прежде чем пугать Россию", - сказал Степашин, отвечая на вопрос агентства о реальности войны Европы с РФ к 2030 году.
Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин 23 июня в Кремле на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. Для обоснования своей радикальной милитаризации Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе, говорил российский лидер, называя подобное провокацией.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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