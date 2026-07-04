В Ставрополе назвали предварительную причину возгорания склада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ставрополе произошло возгорание склада лакокрасочных материалов на площади порядка 1000 квадратных метров.
- Предварительная причина возгорания — разгерметизация газового баллона.
ПЯТИГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Разгерметизация газового баллона, предварительно, стала причиной возгорания склада в Ставрополе, сообщил глава города Иван Ульянченко.
Ранее в субботу он сообщил, что возгорание склада лакокрасочных материалов на площади порядка 1000 квадратных метров произошло в Ставрополе, предположительно, пострадал 1 человек.
"Предварительная причина возгорания – разгерметизация газового баллона", – написал Ульянченко в своем канале на платформе "Макс".
Он также отметил, что на месте задействованы все экстренные службы города, работают пожарные расчеты, спасатели и полиция.