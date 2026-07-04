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В Ставрополе назвали предварительную причину возгорания склада - РИА Новости, 04.07.2026
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13:59 04.07.2026
В Ставрополе назвали предварительную причину возгорания склада

Причиной пожара на складе в Ставрополе стала разгерметизация газового баллона

© Фото : соцсетиПожар в Ставрополе
Пожар в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : соцсети
Пожар в Ставрополе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ставрополе произошло возгорание склада лакокрасочных материалов на площади порядка 1000 квадратных метров.
  • Предварительная причина возгорания — разгерметизация газового баллона.
ПЯТИГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Разгерметизация газового баллона, предварительно, стала причиной возгорания склада в Ставрополе, сообщил глава города Иван Ульянченко.
Ранее в субботу он сообщил, что возгорание склада лакокрасочных материалов на площади порядка 1000 квадратных метров произошло в Ставрополе, предположительно, пострадал 1 человек.
"Предварительная причина возгорания – разгерметизация газового баллона", – написал Ульянченко в своем канале на платформе "Макс".
Он также отметил, что на месте задействованы все экстренные службы города, работают пожарные расчеты, спасатели и полиция.
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