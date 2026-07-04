Самолет с пассажирами с прерванного рейса "Азимута" вылетел из Стамбула

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рейс авиакомпании «Азимут» по маршруту Стамбул — Минеральные Воды был прерван по технической причине.
- Резервный самолет авиакомпании «Азимут» вылетел из Стамбула в 21:26 по московскому времени.
СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Самолет с пассажирами ранее прерванного рейса "Азимута" по маршруту Стамбул - Минеральные Воды вылетел из Стамбульского аэропорта (IST), сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Ранее авиакомпания "Азимут" сообщила, что самолет, выполнявший рейс Стамбул - Минеральные Воды, вернулся в субботу днем в аэропорт вылета по технической причине, при этом опасности для пассажиров не было, экипаж действовал штатно.
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"Резервный самолет "Азимута" вылетел из Стамбула в 21.26 мск", - сообщили в аэропорту.