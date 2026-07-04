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Самолет с пассажирами с прерванного рейса "Азимута" вылетел из Стамбула - РИА Новости, 04.07.2026
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22:22 04.07.2026 (обновлено: 22:23 04.07.2026)
Самолет с пассажирами с прерванного рейса "Азимута" вылетел из Стамбула

Самолет с пассажирами прерванного рейса Стамбул — Минводы вылетел из Турции

© AP Photo / Lefteris PitarakisПассажиры в аэропорту Стамбула
Пассажиры в аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Пассажиры в аэропорту Стамбула. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рейс авиакомпании «Азимут» по маршруту Стамбул — Минеральные Воды был прерван по технической причине.
  • Резервный самолет авиакомпании «Азимут» вылетел из Стамбула в 21:26 по московскому времени.
СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Самолет с пассажирами ранее прерванного рейса "Азимута" по маршруту Стамбул - Минеральные Воды вылетел из Стамбульского аэропорта (IST), сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Ранее авиакомпания "Азимут" сообщила, что самолет, выполнявший рейс Стамбул - Минеральные Воды, вернулся в субботу днем в аэропорт вылета по технической причине, при этом опасности для пассажиров не было, экипаж действовал штатно.
«
"Резервный самолет "Азимута" вылетел из Стамбула в 21.26 мск", - сообщили в аэропорту.
Самолет авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Вылетевший из Стамбула в Минводы самолет подал аварийный сигнал
Вчера, 15:40
 
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