В Стамбуле планируют новый вылет рейса "Азимута"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж самолета Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполняющего рейс А46074 из Стамбула в Минеральные Воды, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту.
- Самолет благополучно вернулся в аэропорт Стамбула, запланирован новый вылет.
СТАМБУЛ, 4 июл – РИА Новости. Новый вылет рейса "Азимута" планируется из Стамбула после того, как самолет вернулся в аэропорт из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в Стамбульском аэропорту (IST).
Ранее Росавиация сообщала, что экипаж самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут", выполняющего рейс А46074 из Стамбула в Минеральные Воды, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту. Самолет благополучно вернулся в аэропорт вылета.
"Самолет "Азимута" приземлился в Стамбульском аэропорту, запланирован новый вылет", - сообщили в аэропорту.
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