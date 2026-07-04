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В Стамбуле планируют новый вылет рейса "Азимута" - РИА Новости, 04.07.2026
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16:34 04.07.2026
В Стамбуле планируют новый вылет рейса "Азимута"

РИА Новости: планируется новый вылет рейса "Азимута" из Стамбула

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид Стамбула из иллюминатора самолета
Вид Стамбула из иллюминатора самолета - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид Стамбула из иллюминатора самолета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж самолета Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполняющего рейс А46074 из Стамбула в Минеральные Воды, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту.
  • Самолет благополучно вернулся в аэропорт Стамбула, запланирован новый вылет.
СТАМБУЛ, 4 июл – РИА Новости. Новый вылет рейса "Азимута" планируется из Стамбула после того, как самолет вернулся в аэропорт из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в Стамбульском аэропорту (IST).
Ранее Росавиация сообщала, что экипаж самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут", выполняющего рейс А46074 из Стамбула в Минеральные Воды, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту. Самолет благополучно вернулся в аэропорт вылета.
"Самолет "Азимута" приземлился в Стамбульском аэропорту, запланирован новый вылет", - сообщили в аэропорту.
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