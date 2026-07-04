Краткий пересказ от РИА ИИ Выходцы из России внесли заметный вклад в историю США, сообщила президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник.

Российские моряки помогали тушить пожар в районе Эмбаркадеро в Сан-Франциско и эскадра, направленная императором Александром II, поддержала США во время Гражданской войны при президенте Аврааме Линкольне.

Многие выходцы из России служили в американской армии и участвовали в войнах и конфликтах, включая Гражданскую войну, Первую и Вторую мировые войны, войну во Вьетнаме и конфликты в Афганистане и Персидском заливе.

ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Выходцы из России внесли заметный вклад в историю США - от науки и культуры до освоения территорий и помощи Вашингтону в ключевые периоды американской истории, сообщила РИА Новости президент Конгресса русских американцев (КРА) Наталья Сабельник.

"Есть множество разных примеров - люди, места, события. Если говорить о людях, то это (Сергей) Рахманинов, (Игорь) Сикорский, (Владимир) Зворыкин, Натали Вуд, Юл Бриннер. Если говорить о местах - Сент-Питерсберг во Флориде , основанный русским, Форт-Росс в Калифорнии , Ситка на Аляске и (Александр) Баранов, открывший Ситку", - сказала Сабельник, оценивая вклад России в американскую историю в преддверии празднования 250-летия независимости США.

Сабельник также напомнила, что российские моряки помогали тушить пожар в районе Эмбаркадеро в Сан-Франциско, а эскадра, направленная императором Александром II, поддержала США во время Гражданской войны при президенте Аврааме Линкольне.

"Во время Гражданской войны при президенте Линкольне царь Александр направил эскадру кораблей для помощи. Кроме того, в Сан-Франциско произошел пожар на Эмбаркадеро, и российские моряки, находившиеся в порту, помогли его потушить", - сказала она.