Рейтинг@Mail.ru
В Конгрессе русских американцев рассказали о вкладе России в историю США - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 04.07.2026
В Конгрессе русских американцев рассказали о вкладе России в историю США

Сабельник: выходцы из России внесли заметный вклад в историю США

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выходцы из России внесли заметный вклад в историю США, сообщила президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник.
  • Российские моряки помогали тушить пожар в районе Эмбаркадеро в Сан-Франциско и эскадра, направленная императором Александром II, поддержала США во время Гражданской войны при президенте Аврааме Линкольне.
  • Многие выходцы из России служили в американской армии и участвовали в войнах и конфликтах, включая Гражданскую войну, Первую и Вторую мировые войны, войну во Вьетнаме и конфликты в Афганистане и Персидском заливе.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Выходцы из России внесли заметный вклад в историю США - от науки и культуры до освоения территорий и помощи Вашингтону в ключевые периоды американской истории, сообщила РИА Новости президент Конгресса русских американцев (КРА) Наталья Сабельник.
"Есть множество разных примеров - люди, места, события. Если говорить о людях, то это (Сергей) Рахманинов, (Игорь) Сикорский, (Владимир) Зворыкин, Натали Вуд, Юл Бриннер. Если говорить о местах - Сент-Питерсберг во Флориде, основанный русским, Форт-Росс в Калифорнии, Ситка на Аляске и (Александр) Баранов, открывший Ситку", - сказала Сабельник, оценивая вклад России в американскую историю в преддверии празднования 250-летия независимости США.
Сабельник также напомнила, что российские моряки помогали тушить пожар в районе Эмбаркадеро в Сан-Франциско, а эскадра, направленная императором Александром II, поддержала США во время Гражданской войны при президенте Аврааме Линкольне.
"Во время Гражданской войны при президенте Линкольне царь Александр направил эскадру кораблей для помощи. Кроме того, в Сан-Франциско произошел пожар на Эмбаркадеро, и российские моряки, находившиеся в порту, помогли его потушить", - сказала она.
Отдельно Сабельник отметила вклад русских американцев в вооруженные силы США. По ее словам, многие выходцы из России служили в американской армии и участвовали в Гражданской, Корейской, Первой и Второй мировых войнах, войне во Вьетнаме, а также конфликтах в Афганистане и Персидском заливе.
Владимир Путин на совещании с военными - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
В Британии сделали заявление о Путине после освобождения Константиновки
Вчера, 10:43
 
В миреСШАРоссияСан-ФранцискоАвраам ЛинкольнАлександр I
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала