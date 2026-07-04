Не все в США хотят отменить санкции против Ирана, заявил Медведев

"Да и снятие санкций с Ирана… Как я понимаю, далеко не все в Соединенных Штатах горят это сделать - принять решение о снятии санкций. Так что я думаю, здесь копий еще будет сломано немало", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.