Не все в США хотят отменить санкции против Ирана, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что далеко не все в США желают отменить санкции в отношении Ирана.
- По словам Медведева, меморандум о взаимопонимании между Ираном и США создает основу для дальнейших переговоров, но сторонам будет сложно достигнуть договоренностей по ряду позиций.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Далеко не все в США желают отменить санкции в отношении Ирана, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Да и снятие санкций с Ирана… Как я понимаю, далеко не все в Соединенных Штатах горят это сделать - принять решение о снятии санкций. Так что я думаю, здесь копий еще будет сломано немало", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
В пятницу Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.