"Это абсурд": в США назвали фатальную ошибку в конфликте с Россией

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"Западные элиты, и прежде всего европейские, убедили себя в том, что нам неизбежно придется воевать с Россией. Именно поэтому, как они считают, необходимо всеми силами вцепиться в Украину. Она является тараном и главным оружием против России, пока Запад перевооружается в рамках подготовки к Третьей мировой войне. <…> Я считаю, что подобные рассуждения — это абсурд. Не понимаю, откуда взялась эта идея. Они повторяют ее так долго, что, думаю, сами в нее поверили. <…> Они продолжают действовать, водя себя за нос", — подчеркнул эксперт.