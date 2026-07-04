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"Это абсурд": в США назвали фатальную ошибку в конфликте с Россией - РИА Новости, 04.07.2026
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04:40 04.07.2026
"Это абсурд": в США назвали фатальную ошибку в конфликте с Россией

Профессор Миршаймер: Запад поверил в свой же миф об угрозе со стороны России

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Запад совершил фатальную ошибку, убедив себя в неизбежности войны с Россией.
  • По мнению эксперта, западные элиты продолжают строить свою политику по Украине на ложных представлениях.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Запад совершил фатальную ошибку, убедив себя в неизбежности войны с Россией, и теперь продолжает строить свою политику по Украине на ложных представлениях, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Западные элиты, и прежде всего европейские, убедили себя в том, что нам неизбежно придется воевать с Россией. Именно поэтому, как они считают, необходимо всеми силами вцепиться в Украину. Она является тараном и главным оружием против России, пока Запад перевооружается в рамках подготовки к Третьей мировой войне. <…> Я считаю, что подобные рассуждения — это абсурд. Не понимаю, откуда взялась эта идея. Они повторяют ее так долго, что, думаю, сами в нее поверили. <…> Они продолжают действовать, водя себя за нос", — подчеркнул эксперт.
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