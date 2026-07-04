В США при шторме на озере погибли трое детей младше 13 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое детей, вероятно, младше 13 лет погибли во время внезапного шторма на озере Женева в штате Висконсин.
- Семь человек были спасены после масштабных поисков, расследование продолжается.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Трое детей, вероятно, младше 13 лет погибли во время внезапного шторма на озере Женева в американском штате Висконсин, из-за которого перевернулась лодка с десятью пассажирами, сообщил чикагский филиал телеканала CBS со ссылкой на правоохранителей и источник.
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Как сообщил офис шерифа округа Уолуэрт, лодку с отдыхающими на озере перевернул неожиданный сильный шторм. После масштабных поисков семь человек были спасены, еще трое объявлены погибшими.
Подчеркивается, что расследование продолжается под руководством полицейской службы озера Женева и департамента природных ресурсов Висконсина.
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