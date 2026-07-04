Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство внутренней безопасности (МВБ) США на вопрос о том, грозит ли выдворение российской паре, забравшейся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, заявило, что следит за ситуацией.

В структуре отметили, что россияне въехали в США законно полгода назад.

ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США на вопрос о том, грозит ли выдворение российской паре, забравшейся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, заявило РИА Новости, что следит за ситуацией.

"МВБ знает о предъявленных им уголовных обвинениях", - сообщил представитель ведомства.

"Ангелина Николау и Иван Кузнецов - граждане России , которые легально въехали в США 8 января 2026 года", - сообщил представитель ведомства.

Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение.

В ходе предварительных слушаний в суде в четверг россиян обвинили в попытке умышленного создания опасности для жизни, попытке порчи имущества, попытке незаконного проникновения в здание, а также в незаконном подъеме на высотные конструкции. При этом они были освобождены из-под стражи без денежного залога. Вину Николау и Кузнецов не признали. Их адвокат Джейсон Крински назвал предъявленные обвинения чрезмерными.