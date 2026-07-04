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Министерство внутренней безопасности США следит за делом российских руферов - РИА Новости, 04.07.2026
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00:32 04.07.2026 (обновлено: 00:39 04.07.2026)
Министерство внутренней безопасности США следит за делом российских руферов

МВБ США следит за делом забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг россиян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЭмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке на острове Манхэттен
Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке на острове Манхэттен - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке на острове Манхэттен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство внутренней безопасности (МВБ) США на вопрос о том, грозит ли выдворение российской паре, забравшейся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, заявило, что следит за ситуацией.
  • В структуре отметили, что россияне въехали в США законно полгода назад.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США на вопрос о том, грозит ли выдворение российской паре, забравшейся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, заявило РИА Новости, что следит за ситуацией.
"МВБ знает о предъявленных им уголовных обвинениях", - сообщил представитель ведомства.
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Вчера, 02:45
"Ангелина Николау и Иван Кузнецов - граждане России, которые легально въехали в США 8 января 2026 года", - сообщил представитель ведомства.
Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение.
В ходе предварительных слушаний в суде в четверг россиян обвинили в попытке умышленного создания опасности для жизни, попытке порчи имущества, попытке незаконного проникновения в здание, а также в незаконном подъеме на высотные конструкции. При этом они были освобождены из-под стражи без денежного залога. Вину Николау и Кузнецов не признали. Их адвокат Джейсон Крински назвал предъявленные обвинения чрезмерными.
Двоих неизвестных заметили на шпиле небоскреба в полдень среды местного времени, позже в полиции Нью-Йорка РИА Новости сообщили, что 32-летний Иван Кузнецов и 33-летняя Ангелина Николау были арестованы в 13.18 (20.18 мск).
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